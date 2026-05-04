UNIFIL Sector West | interventi a supporto delle strutture sanitarie locali nel sud del Libano

Il contingente italiano in UNIFIL Sector West ha effettuato di recente due interventi a sostegno delle strutture sanitarie nel sud del Libano. Le operazioni si sono svolte a Tiro e presso l’ospedale di Tibnin, nel distretto di Bint Jbeil. Questi interventi sono stati rivolti alla popolazione civile della regione.

Il contingente italiano impiegato in UNIFIL Sector West ha condotto, nei giorni scorsi, due interventi a sostegno della popolazione civile nel Libano meridionale, operando a Tiro e presso l’ospedale governativo di Tibnin, nel distretto di Bint Jbeil. A Tiro, il personale della Task Force ITALBATT ha consegnato medicinali e materiale sanitario alla Croce Rossa locale, a supporto delle strutture impegnate nell’assistenza alla popolazione e agli sfollati provenienti dalle aree prossime alla Blue Line. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di enti e associazioni italiane, tra cui la Regione Sardegna, i Comuni di Sorso e Uri, la Croce Rossa di Sassari, il Lions Club di Ozieri e il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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