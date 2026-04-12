Unifil ' tank israeliano sperona i nostri veicoli nel sud del Libano'

Le forze delle Nazioni Unite in Libano hanno comunicato che oggi un carro armato israeliano ha speronato alcuni dei loro veicoli nel sud del Libano. L’incidente si è verificato in una regione già interessata da tensioni tra le parti. Non sono stati riportati feriti tra i componenti delle forze delle Nazioni Unite. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale delle forze di peacekeeping presenti nella zona.

Le forze delle Nazioni Unite in Libano hanno reso noto che oggi un carro armato israeliano ha speronato i loro veicoli nel sud del Paese. "In due occasioni oggi, i soldati delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno speronato veicoli di Unifil con un carro armato Merkava, in un caso causando danni significativi. I soldati avevano bloccato una strada a Bayada utilizzata per accedere alle posizioni di Unifil", si legge in un post delle forze Onu su X.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unifil, 'tank israeliano sperona i nostri veicoli nel sud del Libano' Libano, spari contro un convoglio italiano di Unifil. Tajani convoca l’ambasciatore israeliano: «I nostri soldati non si toccano»Spari israeliani hanno colpito un convoglio italiano di Unifil in Libano, senza causare feriti, ma costringendo i mezzi a rientrare. Unifil, tre caschi blu feriti nel sud del LibanoTre peacekeeper di Unifil sono rimasti feriti dopo un’esplosione in una delle postazioni della missione nel sud del Libano.