Oggi si svolge l’assemblea di Unicredit, che discuterà della sua partecipazione nella scalata a una banca tedesca. La riunione è iniziata questa mattina alle 10, mentre il gruppo bancario sta portando avanti le sue strategie di acquisizione nel mercato tedesco. La decisione riguarda le modalità di intervento e le eventuali autorizzazioni necessarie per procedere con l’operazione.

Entra nel vivo la campagna tedesca di Unicredit. Stamani alle 10 il gruppo bancario guidato da Andrea Orcel (nella foto) riunirà i suoi azionisti in assemblea straordinaria per dare il via libera all'aumento di capitale fino a 6,7 miliardi di euro a servizo dell'Offerta pubblica di scambio su Commerzbank. Un passaggio poco più che formale, che tuttavia dà l'inizio alla fase cruciale di una partita che vede affrontarsi da una parte la seconda banca italiana e dall'altra l'attuale management di Commerz e il governo tedesco, azionista con oltre 12% delle quote. L'offerta dovrebbe partire entro maggio, per concludersi a giugno. Unicredit punta a...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Unicredit, oggi l'assemblea per la scalata a Commerz

Notizie correlate

Unicredit pronta a blindare CommerzUnicredit ha già messo a punto una strategia per dare l’assalto alla tedesca Commerzbank e difendersi dagli ostacoli sul percorso.

Leggi anche: Commerz, Unicredit pronta al rilancio

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: UniCredit non ha assunto alcuna decisione specifica su struttura o sedi Commerzbank; Unicredit sale all’8,7% di Generali. Orcel gioca anche la partita del Leone; Europa, Hormuz e tanti conti; Unicredit, Commerz e il cavaliere bianco: perché si è eclissato.

Generali, Unicredit salita all’8,72%. Assemblea approva il Bilancio 2025L’adunanza dei soci ha preso il via sotto la presidenza di Andrea Sironi. Unicredit partecipa con una quota incrementata che definisce investimento finanziario ... quifinanza.it

Unicredit, Assemblea approva Bilancio 2025 e distribuzione dividendo di 1,7208 euro(Teleborsa) - Si è svolta oggi l'Assemblea di UniCredit in sede ordinaria e straordinaria- IN sede ordinaria, è stato approvato, con il 98,65% del capitale sociale presente e avente diritto al voto, ... borsa.corriere.it

salve questa mattina ho dimenticato il bancomat nel cassiero automatico nel unicredit a corso cavour a novavara centro . se qualcuno lo a trovato me lo pu restituire grazie - facebook.com facebook

Maggio è il Mese della consulenza patrimoniale per le famiglie in UniCredit. Pianificare oggi significa prendersi cura del futuro della propria famiglia, con scelte consapevoli su risparmio, investimenti, previdenza e protezione. Ti aspettiamo in Filiale per pa x.com