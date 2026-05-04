Una vergogna Leao irrecuperabile | Sassuolo-Milan 2-0 le reazioni social

Il Milan ha subito una sconfitta per 2-0 sul campo del Sassuolo, confermando un momento difficile in campionato. Dopo la partita, sui social sono arrivati numerosi commenti da parte dei tifosi rossoneri, molti dei quali hanno espresso delusione e critiche nei confronti della squadra e di alcuni giocatori. La partita ha suscitato reazioni immediate e forti tra i sostenitori milanisti, che hanno commentato in modo acceso online.

Il Milan ha perso ancora, stavolta sul campo del Sassuolo e sui social i tifosi rossoneri si sono scatenati nelle critiche. Ecco il video Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso ancora, stavolta sul campo del Sassuolo: 0-2, un gol per tempo di Domenico Berardi e Armand Laurienté e nel mezzo l'espulsione di Fikayo Tomori. Sui social i tifosi rossoneri si sono scatenati nelle critiche. Ecco il video della redazione di 'GazzettaTV' .🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “Una vergogna”, “Leao irrecuperabile”: Sassuolo-Milan 2-0, le reazioni social Notizie correlate “La peggior partita di Leao”: le reazioni social a Lazio-MilanIl Milan perde 1-0 all’Olimpico contro la Lazio e spreca così un’importante occasione per avvicinarsi all’Inter. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Una vergogna, Leao irrecuperabile: Sassuolo-Milan 2-0, le reazioni social; Allegri: Sprecato un jolly, ma non possiamo buttare dieci mesi di lavoro. Niente ansia; Maignan non manda la squadra sotto la curva: tensione Milan coi tifosi nel dopogara; Tomori, che disastro: espulso per doppio giallo, Milan in 10 dal 24' contro il Sassuolo. Una vergogna, Leao irrecuperabile: Sassuolo-Milan 2-0, le reazioni socialDopo lo 0-0 con la Juventus, un’altra partita deludente per il Milan, non ancora sicuro della qualificazione in Champions League: i gol di Berardi e Laurienté regalano al Sassuolo la vittoria per 2-0, ... msn.com Rafa Leao sostituito e fischiato anche al Mapei: intanto il Sassuolo resta sul 2-0 contro il MilanAncora una volta fischi per Rafa Leao al momento del cambio. Al 59’ di Sassuolo-Milan, mister Massimiliano Allegri ha provato a cambiare l’inerzia. tuttomercatoweb.com Questa espressione di Max Allegri in panchina nel corso di Sassuolo-Milan è la fotografia di un match che è tutt'altro che da incorniciare... #allegri #sassuolomilan - facebook.com facebook #Allegri dopo Sassuolo- #Milan: "È stata la peggiore partita dell'anno" x.com