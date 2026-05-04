Un tuffo nel Medioevo | a Vinzaglio riapre il Castello Sella per la rassegna Castelli Aperti

A Vinzaglio, il Castello Sella riapre le sue porte per la rassegna Castelli Aperti, che prosegue con l’appuntamento di domenica 10 maggio. L’evento permette di scoprire uno dei castelli piemontesi, che conserva al suo interno elementi storici e architettonici di epoca medievale. La manifestazione offre ai visitatori l'opportunità di immergersi in un’atmosfera che richiama il passato, valorizzando il patrimonio locale attraverso aperture straordinarie e visite guidate.

Prosegue Castelli Aperti, la rassegna che propone anche per domenica 10 maggio la riscoperta del fascino senza tempo dei castelli piemontesi, custodi di storia, arte e tradizioni secolari. Anche per la seconda domenica del mese di maggio, i visitatori di ogni età sono invitati a varcare portoni.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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