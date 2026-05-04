Un poltronificio travestito da legge | il Pd attacca la riforma delle Province

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale ha espresso dure critiche sulla recente riforma delle Province, definendola un “poltronificio travestito da legge”. Secondo lui, la normativa è stata concepita più per mantenere equilibri politici che per rispondere alle esigenze dei territori. La riforma, annunciata dall’assessore regionale, riguarda un cambiamento nel sistema elettorale delle Province ed è stata oggetto di discussione pubblica e politica.