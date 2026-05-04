Un poltronificio travestito da legge | il Pd attacca la riforma delle Province

Da udinetoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale ha espresso dure critiche sulla recente riforma delle Province, definendola un “poltronificio travestito da legge”. Secondo lui, la normativa è stata concepita più per mantenere equilibri politici che per rispondere alle esigenze dei territori. La riforma, annunciata dall’assessore regionale, riguarda un cambiamento nel sistema elettorale delle Province ed è stata oggetto di discussione pubblica e politica.

Una legge “sartoriale”, costruita più per equilibri politici che per i territori. È un attacco frontale quello che arriva dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, che interviene sulla riforma elettorale delle Province anticipata dall’assessore regionale Pierpaolo Roberti.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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