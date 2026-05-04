Un poltronificio travestito da legge | il Pd attacca la riforma delle Province
Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale ha espresso dure critiche sulla recente riforma delle Province, definendola un “poltronificio travestito da legge”. Secondo lui, la normativa è stata concepita più per mantenere equilibri politici che per rispondere alle esigenze dei territori. La riforma, annunciata dall’assessore regionale, riguarda un cambiamento nel sistema elettorale delle Province ed è stata oggetto di discussione pubblica e politica.
Una legge “sartoriale”, costruita più per equilibri politici che per i territori. È un attacco frontale quello che arriva dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, che interviene sulla riforma elettorale delle Province anticipata dall’assessore regionale Pierpaolo Roberti.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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