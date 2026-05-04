Un uomo malinconico e rancoroso si trova rinchiuso in una piccola biblioteca della Boemia, immerso nei ricordi e nelle ombre del passato. La sua presenza evoca un sentimento di tristezza, mentre i pensieri si intrecciano tra le pareti di quel luogo raccolto. La narrazione si concentra sulla figura di questo personaggio, stretto tra le mura di un ambiente che sembra riflettere il suo stato d’animo.

Un uomo malinconico e rancoroso, rinchiuso in una piccola biblioteca della Boemia e attraversato dai fantasmi della propria esistenza. È lo straordinario "Casanova" interpretato da Sandro Lombardi nello spettacolo diretto da Fabrizio Condemi (su testo di Fabrizio Sinisi) che chiuderà la stagione del teatro Storchi, da giovedì 7 a domenica 10 maggio. Da venerdì 8 a domenica 10 al teatro delle Passioni, "Gattovolpe", con la regia di Roberto Latini, concluderà il corso di alta formazione attoriale di Ert con uno studio dedicato al comporre poesia in scena, ispirato dai due celebri personaggi del "Pinocchio" di Collodi. Mentre sabato 9 al teatro Fabbri di Vignola arriverà la commedia cult "Pasticceri, io e mio fratello Roberto" di e con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un malinconico Casanova. E un amore impossibile

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