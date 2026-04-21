Non Sparate sul Pianista | Alberto Mattioli | Callas e Pasolini cronaca di un amore impossibile

Nel 1969, sul set di “Medea”, si sviluppò un legame tra due figure di spicco del Novecento: la cantante lirica Maria Callas e il poeta e regista Pier Paolo Pasolini. La loro relazione è stata descritta come un amore impossibile, caratterizzato da intense emozioni e tensioni. Questo episodio ha attirato l’attenzione di molti appassionati di musica, letteratura e cinema, gettando luce su un lato sconosciuto delle loro vite.

L’innamoramento tra due giganti del Novecento come Maria Callas e Pier Paolo Pasolini, scoppiato nel 1969 sul set di “Medea”. Una storia vera che ha ispirato la nuova opera di Davide Tramontano su libretto del critico Alberto Mattioli.🔗 Leggi su Laverita.info Callas e Pasolini, l’amore impossibile | Non Sparate sul Pianista Notizie correlate Non Sparate sul Pianista | Mattioli: «Callas-Pasolini, cronaca di un amore impossibile»L’innamoramento tra due giganti del Novecento come Maria Callas e Pier Paolo Pasolini, scoppiato nel 1969 sul set di “Medea”. Leggi anche: ’Cronaca di un amore’. A Piacenza l’opera su Callas e Pasolini Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Non Sparate sul Pianista | Wikibass, alla scoperta del contrabbasso perduto; Non Sparate sul Pianista | Zenni: Torino Jazz: Bill Frisell e la rivoluzione del suono; Margo, maternità e scelte estreme: il racconto sottile della nuova serie Apple Tv; Teheran rinuncerà al nucleare. E’ Natale, non sparate sul pianistadi Alessandro Pezzella* A Napoli in famiglia in prossimità delle feste natalizie si prepara un pane da forno, il casatiello, un cui nome forse più comprensibile è tortano… e non ne conosco altri. Si ... ilfattoquotidiano.it Signori americani assaltate e sparate a una nave iraniana alla vigilia delle trattative di Islamabad e poi vi chiedete perchè #Iran si ritira dall' incontro Ma quale corso in diplomazia avete frequentato lì alla Casa Bianca Non funziona la guerra di #Trump e #N facebook