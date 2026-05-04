Un giorno credi la fragile eternità di chi ricomincia

di Giovanni Di Trapani Nella parola di Patrizio Trampetti e nella voce di Edoardo Bennato, una canzone nata negli anni Settanta continua a parlare al presente: non come nostalgia, ma come educazione alla fragilità Ci sono canzoni che non invecchiano perché non appartengono davvero al tempo in cui sono nate. Lo attraversano, certo, ne portano addosso il clima, le inquietudini, le attese, ma poi se ne liberano. Diventano altro. Non più soltanto brani da ricordare, ma luoghi interiori nei quali si torna quando qualcosa della vita si incrina. Un giorno credi è una di queste canzoni. È nata dentro una stagione che aveva ancora il coraggio, e talvolta l’ingenuità, di pensare il futuro come promessa collettiva.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Je ne sais plus quoi faire pour vous - Jésus lui parle pendant son expérience de mort imminente

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Salvatore Villano. . Un giorno mi chiesero perché credi negli studenti Questa è la risposta. Mai avrei pensato di provare una sensazione del genere. - facebook.com facebook