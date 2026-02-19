L' auto sui fondali del fiume recuperata dopo oltre vent' anni dalla scomparsa

L'auto scomparsa da oltre vent'anni è stata trovata sui fondali del fiume Sile, vicino a Cristo Re, dopo un incidente mai ufficialmente denunciato. Questa mattina, durante lavori di manutenzione, gli operai hanno usato l’ecoscandaglio e hanno notato una sagoma sospetta sotto l'acqua. Poco dopo, i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno estratto il veicolo dalla corrente. La scoperta ha attirato l'attenzione di molti residenti, che si chiedono cosa possa essere successo in passato in quella zona. La vicenda resta ancora aperta.

Si tratta di una Y10 che appartiene a un proprietario della provincia di Treviso ed era stata rubata nel 2004. L'hanno trovata gli operai a Jesolo, mercoledì 18 febbraio, lavorando sul Sile con l'ecoscandaglio. È intervenuto il nucleo ambientale della polizia locale Stamattina, mercoledì 18 febbraio, durante dei lavori lungo il fiume Sile, zona Cristo Re, gli operai adoperando l'ecoscandaglio sul corso d'acqua hanno trovato casualmente questa macchina, recuperata poi dai vigili del fuoco. Non c'erano tracce umane all'interno. Si tratta di una Y10 che appartiene a un proprietario della provincia di Treviso ed era stata rubata nel 2004.