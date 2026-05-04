Ultimissime Juve LIVE | Comolli spinge per Alisson le ultime sul rinnovo di Spalletti

Nelle ultime ore, si sono susseguite diverse notizie riguardanti la Juventus, con una particolare attenzione alle trattative di mercato e alle decisioni tecniche. Un’attenzione speciale è rivolta alle strategie di rafforzamento del reparto portieri, con voci di un interesse verso un estremo difensore. Sul fronte allenatore, si discute del rinnovo di contratto di un tecnico già in carica, mentre le news aggiornano costantemente le mosse della società.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 4 maggio 2026. Alisson alla Juve, arrivano conferme anche dall’Inghilterra sulla volontà dei bianconeri: cosa sta succedendo. Ore 15:00 – Rinnovo Vlahovic, il serbo ha mandato un segnale molto chiaro alla Juve: lui vuole resta in bianconero. E il matrimonio si farà Rinnovo Vlahovic, cosa cambia dopo il gol al Verona: le possibili mosse della Juve per blindare il serbo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Comolli spinge per Alisson, le ultime sul rinnovo di Spalletti Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: ufficiale il rinnovo di Spalletti, le parole di Comollidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: la strategia per il rinnovo di Spalletti, le ultime su Bremer Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calciomercato Juve, David dal blitz di Comolli al futuro incerto già a giugno: le tre opzioni possibili; Calciomercato Juve – Accordo fatto per Alisson, si accende il sogno Bernardo Silva; È da Juventus!, svolta in regia: Comolli cerca il metronomo perfetto per Spalletti; Senesi alla Juve, Comolli non molla il difensore argentino: pronta una nuova offerta. Gli aggiornamenti. Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 ... juventusnews24.com Calciomercato Juve, David dal blitz di Comolli al futuro incerto già a giugno: le tre opzioni possibiliUn mese per provare a riprendersi la Juve e sopratutto cercare di tenersela stretta. Il futuro in maglia bianconera di Jonathan David, infatti, rimane decisamente in bilico e potrebbe essere lontano d ... msn.com #Kalulu #Juve Le ultimissime x.com Rinnovo Vlahovic, sponsor Spalletti ma la Juve... Le ultimissime novità - facebook.com facebook