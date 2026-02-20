Ucraina Zelensky | Sì compromessi con Usa ma no ultimatum russi

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che Kiev è disposta a negoziare con gli Stati Uniti, ma rifiuta un ultimatum da parte della Russia. Zelensky ha sottolineato che l’Ucraina vuole trovare accordi concreti senza rinunciare alla propria libertà. Nel suo discorso, ha anche affermato di essere aperto a soluzioni, purché rispettino la sovranità del paese. La posizione di Kiev mette in chiaro che le trattative devono mantenere l’indipendenza come priorità. La discussione tra le parti continua senza passi indietro.

“Siamo pronti a compromessi reali. Ma non compromessi a scapito della nostra indipendenza e sovranità. Siamo pronti a discutere di compromessi con gli Stati Uniti. Ma non a ricevere ultimatum dai russi ancora e ancora”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Kyodo News. “ Sono loro gli aggressori. Tutti lo hanno riconosciuto. Questo non è cambiato”, ha aggiunto, “molti paesi che sono stati mediatori o hanno cercato di esserlo fin dall’inizio di questa guerra, soprattutto in Medio Oriente e in Asia, così come altri stati, riconoscono tutti che la Russia è l’aggressore” “Il Comitato Paralimpico Nazionale dell’Ucraina dichiara che la squadra paralimpica ucraina e il Comitato Paralimpico Nazionale dell’Ucraina boicotteranno la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici Invernali e chiedono che la bandiera ucraina non venga utilizzata alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi del 2026!”.🔗 Leggi su Lapresse.it

