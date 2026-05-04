Turni fino a 15 ore e buoni pasto spariti esplode la protesta al Sant’Orsola e al Rizzoli
Oggi si è svolto uno sciopero negli ospedali Sant’Orsola e Rizzoli di Bologna, coinvolgendo 55 dipendenti di una ditta che si occupa della sterilizzazione nelle sale operatorie e dei kit chirurgici. I lavoratori hanno deciso di interrompere le attività a causa di turni che arrivano fino a 15 ore e della scomparsa dei buoni pasto. La protesta si è protratta per l’intera giornata.
Sciopero per tutta la giornata di oggi, lunedì 4 maggio, negli ospedali Sant’Orsola e Rizzoli di Bologna, dove 55 lavoratrici e lavoratori della Steritalia, azienda che gestisce i servizi di sterilizzazione delle sale operatorie e dei kit chirurgici, hanno incrociato le braccia per protestare.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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