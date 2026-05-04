Turni diurni e notturni per allattarla | i carabinieri salvano una rara puledra toscana

Nella riserva naturale di Cornocchia, nel comune di Radicondoli, si è verificata una nascita di grande rilievo per il patrimonio genetico toscano. I carabinieri sono intervenuti in modo tempestivo, organizzando turni diurni e notturni per salvare una puledra rara, che ha richiesto cure specifiche per l’allattamento. La nascita rappresenta un evento importante per la biodiversità locale e per la conservazione delle razze autoctone.

RADICONDOLI – Nella riserva naturale statale di ‘Cornocchia’, situata nel territorio comunale di Radicondoli in provincia di Siena, si festeggia una nuova nascita di grande rilevanza per il patrimonio genetico toscano. È venuta alla luce Verbena del Cornocchino, la prima puledra dell’anno appartenente alla razza del Cavallino di Monterufoli. I primi giorni di vita dell’animale sono stati però segnati da una grave criticità. La madre naturale ha infatti rifiutato la piccola, imponendo un intervento immediato per garantirne la sopravvivenza. Il personale dei c arabinieri forestali si è subito mobilitato, organizzando turni serrati: giorno e notte, con cadenza di due ore, gli operatori si sono alternati per nutrire artificialmente la puledra.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Turni diurni e notturni per allattarla: i carabinieri salvano una rara puledra toscana Notizie correlate Lanificio storico assume: turni notturni e formazioneLa storica azienda Vitale Barberis Canonico, con sede a Pratrivero, sta avviando una campagna di reclutamento per il reparto filatura. Zavattarello: i Carabinieri salvano una donna dall’incendioA Zavattarello, nel Pavese, un incendio ha minacciato una abitazione in frazione Casa Canevaro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Giro d'Italia rifà il look alle strade del novarese: piano da un milione per i nuovi asfalti, ecco dove; Dal 16 maggio a Verduno un’auto medica con medico e infermiere a bordo, in aggiunta ai mezzi di base e avanzati presenti sul territorio; L’elenco aggiornato delle offerte di lavoro nei centri per l’impiego della Bergamasca; Lavoro, Enel assume diplomati a tempo indeterminato in Sicilia: come candidarsi. Lavorare di notte fa male. Nuovo studio su Jama conferma aumento rischi per il cuore nelle infermiere che fanno turni notturni rispetto alle colleghe che non li fannoUna ricerca del Brigham and Women's Hospital di Boston, basata sugli studi Nurses' Health Study I e II, torna a far parlare dei pericoli per la salute delle infermiere turniste, comportati dal lavoro ... quotidianosanita.it Turni lavorativi notturni e stile di vita sbagliato aumentano il rischio di diabete del 283%L’allarme viene da un grande studio di coorte prospettico condotto su oltre 143 mila infermiere (i dati sono quelli dei Nurses’ Health Study I e II). La turnazione notturna incide sul rischio di ... quotidianosanita.it CERCASI PERSONALE A Postiglione (SA) Siamo alla ricerca di un’operatrice per la nostra struttura, con esperienza nell’assistenza a persone anziane. Turni diurni e notturni. Per informazioni chiama il 3395089534 - facebook.com facebook