Turisti atterrano in elicottero sul prato per farsi un selfie e andare al ristorante l’ira della consigliera in Alto Adige | Sbruffoni – Il video

Un gruppo di turisti ha atterrato con un elicottero su un prato situato a oltre 1.500 metri di altezza, scendendo dalla macchina volante e dirigendosi senza indugio verso un ristorante nelle vicinanze. Il fatto è stato ripreso in un video che ha suscitato reazioni critiche, in particolare da parte di un consigliere locale, che ha commentato l’episodio usando termini come “sbruffoni”. La scena ha generato discussioni sulla gestione delle aree naturali e il rispetto delle regole.

Turisti arrivano in elicottero, atterrano direttamente sul prato a oltre 1.500 metri di quota, e come se nulla fosse vanno a pranzo al ristorante. È la scena accaduta a Valas, frazione di San Genesio Atesino in provincia di Bolzano, che ha mandato su tutte le furie la consigliera provinciale dei Verdi, Brigitte Foppa. A raccontare la scena è stata la stessa Foppa sui social, dove ha descritto una domenica in montagna interrotta dal rumore di un elicottero atterrato a pochi metri dai sentieri frequentati da famiglie e escursionisti. Dall’elicottero sono scesi tre giovani turisti tedeschi che dopo essersi fermati a scattare qualche selfie con le Dolomiti sullo sfondo si sono diretti verso uno dei ristoranti della zona.🔗 Leggi su Open.online

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