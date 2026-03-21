alto adige sul podio stazioni rinnovate e trasporti modello

L’Alto Adige si trova sul podio grazie alla gestione degli accessi all’arena di Anterselva di Mezzo durante i Giochi Olimpici, attività supervisionata da Arram Kim, responsabile Impact and Legacy dei Giochi del Cio. Le stazioni della regione sono state rinnovate e i sistemi di trasporto adottano un modello considerato efficace. La promozione arriva da un riconoscimento ufficiale legato alle procedure di sicurezza durante le competizioni.

L’Alto Adige è stato promosso da Arram Kim, responsabile ’Impact and Legacy’ dei Giochi Olimpici del Cio, per il modo in cui ha gestito gli accessi all’arena di Anterselva di Mezzo, sede delle gare di Biathlon. Il rappresentante del Comitato olimpico, prima di recarsi alla Südtirol Arena Alto Adige, ha visitato il Centro di controllo della mobilità allestito presso la sede dei vigili del fuoco volontari di Anterselva di Mezzo, nonché la Südtirol Home. "Lo stadio del biathlon di Anterselva, una piccola località nell’arco alpino e sede iconica per eventi di Biathlon di livello mondiale, è diventato una sede olimpica che, dopo i Giochi, sarà pronta ad affrontare il futuro e si posizionerà ancora più fortemente come centro sportivo all’avanguardia", ha dichiarato Kim. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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