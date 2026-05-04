Turismo e IA | come le infrastrutture guidano i flussi e i redditi

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore del turismo, con investimenti nelle infrastrutture che influenzano i flussi di visitatori e i ricavi delle città. L'apertura di nuovi hub aeroportuali e l'adozione di tecnologie avanzate modificano i percorsi dei turisti, portando a una redistribuzione dei flussi e a variazioni nei redditi urbani. Questi sviluppi evidenziano come le infrastrutture siano un elemento chiave nel determinare le dinamiche del settore.

? Cosa scoprirai Come può l'IA deviare i flussi dai centri storici già saturi?. Perché l'apertura di un hub aeroportuale crea disparità di reddito urbane?. Come possono i dati prevenire la gentrificazione nei quartieri turistici?. Quali infrastrutture digitali servono per salvare i borghi isolati?.? In Breve L'hub Ryanair a Napoli ha incrementato il reddito nei centri storici Unesco di 2.032 €.. Il progetto Food Scape a Pollica integra agricoltura e turismo lento tramite dieta mediterranea.. La Fondazione FOQUS usa dati Almaviva per monitorare i flussi nei Quartieri Spagnoli.. Due presenze su tre in Italia si concentrano in comuni con vocazione culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turismo e IA: come le infrastrutture guidano i flussi e i redditi Notizie correlate Romagna, le sfide del turismo: "Infrastrutture e alberghi, garantire una rete efficiente"Il turismo sull’economia della Romagna pesa molto, muove occupazione e orienta investimenti. Turismo, CleanBnB: ecco come l’instabilità globale ridisegna i flussi(Adnkronos) – Il contesto internazionale sta modificando in modo concreto il mercato turistico. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nordest 2036: infrastrutture, porti e la battaglia per governare i flussi; Energia e turismo, Repower: Il sistema va ripensato in modo integrato; Alpitour World: la trasformazione con Aws e Kyndryl; Portualità turistica: da Gaeta i nuovi obiettivi della blue economy. Resta indietro Napoli, senza un marina. Infrastrutture e intelligenza artificiale, il ruolo degli ecosistemi nel futuro del turismoIl White Paper di Repower e Turismi.ai – in anteprima esclusiva su Repubblica – esplora il settore attraverso quattro dimensioni, dall’accessibilità alla ... repubblica.it La cultura come infrastruttura civile per ripensare turismo e sviluppoC’è una contraddizione che attraversa l’Italia contemporanea e che ormai nessuna narrazione rassicurante riesce più a nascondere. Da una parte, città d’arte sempre più congestionate, attraversate da ... huffingtonpost.it Il ponte del primo maggio ha costituito un test importante per il turismo all’ombra del Vesuvio. Sulla soglia della prima delle estati della Coppa America, e nell’anno solare in cui Napoli, Capitale Europea dello Sport, ambisce a superare il record dei 20 milioni d - facebook.com facebook