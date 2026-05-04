Turismo e IA | come le infrastrutture guidano i flussi e i redditi

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore del turismo, con investimenti nelle infrastrutture che influenzano i flussi di visitatori e i ricavi delle città. L'apertura di nuovi hub aeroportuali e l'adozione di tecnologie avanzate modificano i percorsi dei turisti, portando a una redistribuzione dei flussi e a variazioni nei redditi urbani. Questi sviluppi evidenziano come le infrastrutture siano un elemento chiave nel determinare le dinamiche del settore.

? Cosa scoprirai Come può l'IA deviare i flussi dai centri storici già saturi?. Perché l'apertura di un hub aeroportuale crea disparità di reddito urbane?. Come possono i dati prevenire la gentrificazione nei quartieri turistici?. Quali infrastrutture digitali servono per salvare i borghi isolati?.? In Breve L'hub Ryanair a Napoli ha incrementato il reddito nei centri storici Unesco di 2.032 €.. Il progetto Food Scape a Pollica integra agricoltura e turismo lento tramite dieta mediterranea.. La Fondazione FOQUS usa dati Almaviva per monitorare i flussi nei Quartieri Spagnoli.. Due presenze su tre in Italia si concentrano in comuni con vocazione culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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