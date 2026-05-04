Tumore al polmone una nuova strategia che smaschera il cancro

Una ricerca italiana ha fatto un passo avanti nella lotta contro il tumore al polmone. Uno studio, condotto da un team che coinvolge l’Università degli Studi di Napoli Federico II, il CNR di Milano e l’Università di Salerno, ha individuato una nuova strategia che permette di “smascherare” il cancro. I risultati sono stati presentati di recente e potrebbero portare a sviluppi terapeutici più mirati.

Un passo avanti nella lotta al tumore al polmone arriva dalla ricerca italiana. Uno studio coordinato da un team interdisciplinare che coinvolge l’Università degli Studi di Napoli Federico II, il CNR di Milano e l’Università di Salerno apre infatti la strada a nuove strategie terapeutiche contro.🔗 Leggi su Milanotoday.it Tumore ai polmoni quando hai 28 anni e non hai mai fumato #shorts #oncologia #lungcancer Notizie correlate Tumore al pancreas: ritirato lo studio che aveva scoperto una nuova cura per il cancroNel dicembre del 2025 uno studio del Centro Nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (CNIO) aveva scoperto un mix di tre farmaci in grado di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tumore al polmone, nuove strategie dalla ricerca italiana con il contributo della Federico II; Tumore al polmone, una nuova strategia che smaschera il cancro; Il raffreddore protegge dalle metastasi ai polmoni?; Il rischio di un secondo tumore dipende da età, sesso e stile di vita. Tumore al polmone, una nuova strategia che smaschera il cancroUna molecola ibrida colpisce il tumore e lo rende più visibile al sistema immunitario, aprendo nuove prospettive di cura ... quicomo.it Tumore del polmone: nuove cure per le mutazioni EGFRScopri le nuove prospettive per il tumore del polmone con mutazione EGFR. Esperti a confronto a Milano su terapie NSCLC e qualità di vita ... quotidianodiragusa.it Il racconto: «Un anno fa un’amica sentì un dolore durante la corsa, l’accompagnai per i controlli e così ho scoperto di avere un tumore». Oggi la nuova sfida - facebook.com facebook Il melanoma è terzo tumore più diffuso negli under 50. I consigli dei dermatologi con le 3 mosse per prevenirlo”. Fondazione Melanoma: “I filtri solari da soli non bastano”. x.com