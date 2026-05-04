Tumore al pancreas italiani scoprono tallone d’Achille per ‘disinnescare’ la resistenza ai farmaci

Una recente ricerca ha individuato un possibile punto debole nel trattamento del tumore al pancreas, uno dei tumori più complessi da curare. Lo studio ha evidenziato un meccanismo che potrebbe contribuire a superare la resistenza ai farmaci utilizzati contro questa malattia. I risultati sono stati ottenuti attraverso analisi condotte su campioni provenienti da pazienti italiani. La scoperta apre nuove prospettive per sviluppare terapie più efficaci contro questa forma tumorale.

Il tumore al pancreas è uno dei più sfidanti per la medicina. Ebbene, ora una nuova ricerca italiana apre la strada a una strategia innovativa per battere quella che i ricercatori definiscono la resilienza delle cellule del cancro, una caratteristica che consente a questo tumore di sbaragliare farmaci potenti studiati per batterlo. A illustrare a LaSalute di LaPresse i risultati dello studio pubblicato su ‘Pnas’ (Proceedings of the National Academy of Sciences) è Gian Luca Rampioni Vinciguerra, ‘cervello’ rientrato in Italia dagli Stati Uniti che oggi è professore associato presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare della Sapienza di Roma.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tumore al pancreas, italiani scoprono tallone d’Achille per ‘disinnescare’ la resistenza ai farmaci Tumore al pancreas, oncologo spagnolo trova la cura: «Risultati mai osservati prima» Notizie correlate Carlo Vanzini è tornato ai microfoni dopo le cure per il tumore al pancreas: “Back in business”. L’abbraccio del pubblico: “La notizia più bella”Il ritorno della Formula Uno con il Gran Premio di Australia è coinciso con un ritorno ben più gradito per gli appassionati di automobilismo: quello... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tumore al pancreas, italiani scoprono tallone d’Achille per ‘disinnescare’ la resistenza ai farmaci; Tumore del pancreas: nuove prospettive di cura. Dal farmaco che blocca la crescita al vaccino mRNA; Perché è stato ritirato lo studio di Mariano Barbacid sul tumore al pancreas; Tumore del pancreas, parte il trial su radiofarmaco intratumorale per forme non operabili. Tumore al pancreas, sviluppato un modello di Intelligenza Artificiale che è in grado di rilevarlo tre anni prima dell'effettiva diagnosi. La svolta alla Mayo ClinicCon il sistema REDMOD, un modello di IA di ultima generazione sviluppato dai ricercatori statunitensi, è possibile individuare il cancro al pancreas nelle TAC addominali di routine fino a tre anni pri ... vanityfair.it Tumore al pancreas, la medicina non si arrende al killer. Il nuovo farmaco rivoluzionarioStudio clinico globale, che in Italia coinvolge anche l’Aoup di Pisa, dimostra un beneficio di sopravvivenza senza precedenti. Si spera che venga presto approvato per l’uso clinico ... lanazione.it Il racconto: «Un anno fa un’amica sentì un dolore durante la corsa, l’accompagnai per i controlli e così ho scoperto di avere un tumore». Oggi la nuova sfida - facebook.com facebook Il melanoma è terzo tumore più diffuso negli under 50. I consigli dei dermatologi con le 3 mosse per prevenirlo”. Fondazione Melanoma: “I filtri solari da soli non bastano”. x.com