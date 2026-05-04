Tullio Solenghi e il codice segreto di Mozart | a Galeata va in scena l' anima del genio

A Galeata si svolge un evento dedicato a Tullio Solenghi e al suo studio sul legame tra il compositore Mozart e un misterioso codice segreto. L'iniziativa mette in luce aspetti meno conosciuti del genio musicale, concentrandosi sull'umanità e le emozioni che si celano dietro le opere e la figura del compositore. L'attenzione si focalizza sui dettagli della ricerca e sulle interpretazioni che ne derivano.

Dietro la maschera del genio assoluto, oltre la perfezione millimetrica delle sinfonie che hanno cambiato il corso della storia, esisteva un uomo fatto di carne, fragilità e una travolgente, quasi infantile, voglia di ridere. Venerdì 22 maggio, alle ore 21:15, il Teatro di Galeata solleverà il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Milano in 10 parole: il codice segreto che rivela l’anima milaneseLe radici profonde dell'identità milanese si nascondono in una serie di vocaboli che la lingua italiana non riesce a catturare appieno, riflettendo... Da Nunzia la “passione” di Tullio Solenghi e Marcello CirilloLa passione di Tullio Solenghi e Marcello Cirillo, intesa come dolore e sofferenza. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tullio Solenghi al Teatro Sociale di Camogli in Colpi di timone, nuovo omaggio a Gilberto Govi; Tullio Solenghi ancora nei panni di Govi: Colpi di timone' torna al Teatro Sociale di Camogli; Tullio Solenghi in Colpi di timone – dal 6 al 10 maggio – Teatro Carcano; Al Sociale di Camogli approda Colpi di Timone: Tullio Solenghi torna nei panni di Gilberto Govi. Solenghi veste i panni di Govi. Al Civico con ’Colpi di timone’Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Tullio Solenghi torna a teatro con Gilberto Govi: «Un genovese amato da tutti gli italiani»Una metamorfosi. Solo in questo modo si può descrivere la trasformazione di Tullio Solenghi in Gilberto Govi. Una missione - che lo stesso attore genovese definisce ... leggo.it Due spettacolo al Teatro Carcano per incontrare nuovamente Tullio Solenghi (dal 6 al 10 maggio) e per ascoltare lo scrittore Enrico Galliano (4 maggio) - Da mercoledì 6 a domenica10 maggio, con "COLPI DI TIMONE", TULLIO SOLNGHI porta in scena un altr - facebook.com facebook