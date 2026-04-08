Durante la puntata di Pasqua di Ciao Maschio, trasmessa su Rai 1, Nunzia De Girolamo ha presentato due interviste a figure note del panorama dello spettacolo italiano. Le conversazioni si sono concentrate su temi di forte carica emotiva, legati a esperienze di dolore e sofferenza. Tullio Solenghi e Marcello Cirillo sono stati i protagonisti delle interviste, che hanno approfondito aspetti personali legati alla loro vita e carriera.

La passione di Tullio Solenghi e Marcello Cirillo, intesa come dolore e sofferenza. Per la puntata di Pasqua di Ciao Maschio, in onda su Rai 1, Nunzia De Girolamo ha cucinato due interviste ad altrettanti protagonisti del mondo dello spettacolo italiano ad alto tasso emotivo. Solenghi, che con Anna Marchesini e Massimo Lopez ha segnato, con il Trio, la storia della comicità in tv tra anni Ottanta e Novanta («Non si è separato un trio di amici, ma un trio in scena. È stato doloroso all’inizio, ma siamo rimasti legati da una solida amicizia, fino agli ultimi momenti»), ha affrontato il tema molto personale del tentativo di avere un figlio insieme alla moglie Laura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Da Nunzia la “passione” di Tullio Solenghi e Marcello Cirillo

Tullio Solenghi: 7 anni di dolore, poi l’adozione e la svoltaLa confessione di Tullio Solenghi durante la sua apparizione nel programma Ciao Maschio ha messo in luce un capitolo doloroso della vita privata...

Tullio Solenghi e la grande sfida: rendere Boccaccio contemporaneoUn interprete magistrale, Tullio Solenghi, sarà in scena al teatro comunale ’Walter Chiari’ di Cervia per due giorni, stasera e domani alle 21.

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Tullio Solenghi, la confessione a 'Ciao Maschio': Non riuscivamo ad avere figli, è stato difficile(Adnkronos) – Non riuscivamo ad avere figli, sono stati sette anni lunghissimi. Tullio Solenghi ospite nel salotto di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio ripercorre uno dei momenti più complessi della ... ildispariquotidiano.it

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IL TRIO “DUE PISTOLE PER UN DELITTO” 3º E ULTIMA PARTE #triosolenghilopezmarchesini #trio #rai #comicitàitaliana x.com