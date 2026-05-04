Traffico Roma del 04-05-2026 ore 20 | 30

La sera del 4 maggio 2026, alle 20:30, si sono formate lunghe code sulla tangenziale est di Roma, all’interno della zona della Nuova. L’incidente ha provocato rallentamenti e congestione del traffico nella zona, causando disagi ai veicoli in transito. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti, mentre si lavora per ripristinare la circolazione normale.

Luceverde Roma per incidente con lunghe code la tangenziale est all'interno della Nuova Circonvallazione interna tra Batteria Nomentana e Tiburtina a San Giovanni migliorato il traffico sul Raccordo Anulare restano crude a tratti in carreggiata esterna tra Casilina e Tiburtina e poi in interna dalla Roma Fiumicino alla via Aurelia allo stadio Olimpico questa sera alle 20:45 incontro di calcio Roma Fiorentina previsti consuete i provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico non si escludono ripercussioni per il traffico al Flaminio e al della Vittoria e soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale lavori...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-05-2026 ore 20:30 A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Traffico Roma del 05-04-2026 ore 20:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine... Traffico Roma del 05-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Weekend del 25 aprile a Roma: dove cambiano traffico e trasporti; Incidente manda in tilt il traffico a Roma, chiuso nodo A24: il tratto interessato; Traffico Lazio del 26-04-2026 ore 17:30. Traffico Roma del 04-05-2026 ore 18:30Luceverde Roma traffico intenso Vista l'ora sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento sul grande raccordo anulare ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook