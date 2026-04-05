Alle 20:30 del 5 aprile 2026, si registrava un problema al traffico in via di Ponte Galeria a Roma. I lavori in corso in quella zona avevano causato un senso unico di circolazione, con ripercussioni sulla viabilità locale. La situazione si inserisce in un contesto di interventi in corso che coinvolgono le strade principali della zona.

Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine interventi previsto per il prossimo 23 aprile anticipiamo che da domani lunedì 6 e fino a mercoledì 8 aprile per lavori tra Viale Togliatti è largo premette la linea tram 14 Sara sostituita da auto sull'intera tratta spostamenti di oggi domenica di Pasqua e di domani lunedì dell'Angelo agevolati dal fermo dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 in vista del controesodo previsto un altro stop sempre per i pesanti per la giornata di martedì 7 Aprile dalle 9 alle 14 oggi prima domenica del mese è tornata... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-04-2026 ore 20:30

Traffico Roma del 05-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine...

Traffico Roma del 05-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine...

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo via Aurelia traffico rallentato a ... romadailynews.it

Il traffico caotico di Roma è un argomento ricorrente, ma oggi diventa particolarmente urgente nell'ottica della Domenica ecologica del 29 marzo. #TrafficoRoma #DomenicaEcologica #MobilitàSostenibile #Inquinamento #EmergenzaTraffico facebook

Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe ift.tt/2hbX6lp x.com