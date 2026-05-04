Traffico Roma del 04-05-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma alle 19:30 del 4 maggio 2026 mostra code sulla tangenziale est, all’interno della zona della Nuova. Un incidente ha provocato rallentamenti e lunghe file sulla carreggiata. La situazione ha coinvolto diversi veicoli, con le autorità che si sono subito attivate per gestire la viabilità e permettere il deflusso del traffico. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente è stato ancora fornito.

Luceverde Roma per incidente con lunghe code la tangenziale est all'interno della Nuova Circonvallazione interna tra Batteria Nomentana e Tiburtina a San Giovanni migliorato il traffico sul Raccordo Anulare restano crude a tratti in carreggiata esterna tra Casilina e Tiburtina e poi in interna dalla Roma Fiumicino alla via Aurelia allo stadio Olimpico questa sera alle 20:45 incontro di calcio Roma Fiorentina previsti consuete i provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico non si escludono ripercussioni per il traffico al Flaminio e al della Vittoria e soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale lavori...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-05-2026 ore 19:30 STRETTO DI HORMUZ: cosa succede se l’Iran lo chiude Notizie correlate Traffico Roma del 05-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine... Traffico Roma del 05-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Weekend del 25 aprile a Roma: dove cambiano traffico e trasporti; Incidente manda in tilt il traffico a Roma, chiuso nodo A24: il tratto interessato; Roma – Schianto sul raccordo anulare, muore una persona: traffico in tilt all’alba. Traffico Roma del 04-05-2026 ore 19:30Luceverde Roma per incidente con lunghe code la tangenziale est all'interno della Nuova Circonvallazione interna tra Batteria Nomentana e Tiburtina a ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento sul grande raccordo anulare ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook