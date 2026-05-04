Traffico Roma del 04-05-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma alle 19:30 del 4 maggio 2026 mostra code sulla tangenziale est, all’interno della zona della Nuova. Un incidente ha provocato rallentamenti e lunghe file sulla carreggiata. La situazione ha coinvolto diversi veicoli, con le autorità che si sono subito attivate per gestire la viabilità e permettere il deflusso del traffico. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente è stato ancora fornito.

Luceverde Roma per incidente con lunghe code la tangenziale est all'interno della Nuova Circonvallazione interna tra Batteria Nomentana e Tiburtina a San Giovanni migliorato il traffico sul Raccordo Anulare restano crude a tratti in carreggiata esterna tra Casilina e Tiburtina e poi in interna dalla Roma Fiumicino alla via Aurelia allo stadio Olimpico questa sera alle 20:45 incontro di calcio Roma Fiorentina previsti consuete i provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico non si escludono ripercussioni per il traffico al Flaminio e al della Vittoria e soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale lavori...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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