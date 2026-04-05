Traffico Roma del 05-04-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 5 aprile 2026, il traffico in città presenta alcune criticità. In via di Ponte Galeria sono ancora in corso lavori che hanno portato all’istituzione di un senso unico di circolazione. La situazione può causare rallentamenti e code lungo il percorso. La viabilità risulta interessata principalmente in questa zona, mentre altrove il traffico si mantiene più fluido.

Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine interventi previsto per il prossimo 23 aprile anticipiamo che da domani lunedì 6 e fino a mercoledì 8 aprile per lavori tra Viale Togliatti è largo premette la linea tram 14 Sara sostituita da auto sull'intera tratta spostamenti di oggi domenica di Pasqua e di domani lunedì dell'Angelo agevolati dal fermo dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 in vista del controesodo previsto un altro stop sempre per i pesanti per la giornata di martedì 7 Aprile dalle 9 alle 14 oggi prima domenica del mese è tornata... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-04-2026 ore 19:30 Traffico Roma del 04-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Traffico Roma del 05-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine... MEXICO CITY: the 2026 FIFA World Cup starts here Temi più discussi: Ecco l’ultima domenica ecologica del calendario invernale: orari, deroghe e multe per il 29 marzo; Roma, domenica ecologica 29 marzo 2026. Orari, blocco traffico e mappa della Fascia Verde. Multe fino a 650 euro; Domenica Ecologica: a Roma rilevate quasi 300 infrazioni. Il bilancio dei controlli; Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza. Traffico Roma del 05-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo via Aurelia traffico rallentato a ... romadailynews.it Il traffico caotico di Roma è un argomento ricorrente, ma oggi diventa particolarmente urgente nell'ottica della Domenica ecologica del 29 marzo. #TrafficoRoma #DomenicaEcologica #MobilitàSostenibile #Inquinamento #EmergenzaTraffico facebook Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe ift.tt/2hbX6lp x.com