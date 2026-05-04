Traffico Roma del 04-05-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 4 maggio 2026 alle 16:30 risultava congestionato a causa di un incidente. La situazione è stata segnalata dal servizio di infomobilità gestito da luce verde e da Roma servizi per la mobilità. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell’incidente né su eventuali conseguenze o interventi in corso. La circolazione nella zona interessata potrebbe essere rallentata o impedita.

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