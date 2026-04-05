Traffico Roma del 05-04-2026 ore 16 | 30

Alle ore 16:30 del 5 aprile 2026, si registrano lavori in corso in via di Ponte Galeria a Roma, che comportano una modifica al senso di circolazione. La strada è aperta al traffico in senso unico, influenzando la viabilità locale e creando possibili rallentamenti nella zona. Le autorità hanno comunicato questa modifica temporanea per consentire le operazioni di intervento.

Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine interventi previsto per il prossimo 23 aprile anticipiamo che da domani lunedì 6 e fino a mercoledì 8 aprile per lavori tra Viale Togliatti è largo premette la linea tram 14 Sara sostituita da auto sull'intera tratta spostamenti di oggi domenica di Pasqua e di domani lunedì dell'Angelo agevolati dal fermo dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 in vista del controesodo previsto un altro stop sempre per i pesanti per la giornata di martedì 7 Aprile dalle 9 alle 14 oggi prima domenica del mese è tornata... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-04-2026 ore 16:30 Traffico Roma del 05-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine... Traffico Roma del 05-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine... MEXICO CITY: the 2026 FIFA World Cup starts here Temi più discussi: Ecco l’ultima domenica ecologica del calendario invernale: orari, deroghe e multe per il 29 marzo; Roma, domenica ecologica 29 marzo 2026. Orari, blocco traffico e mappa della Fascia Verde. Multe fino a 650 euro; Domenica Ecologica: a Roma rilevate quasi 300 infrazioni. Il bilancio dei controlli; Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza. Traffico Roma del 05-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità di nuovo buona Pasqua e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico ... romadailynews.it Il traffico caotico di Roma è un argomento ricorrente, ma oggi diventa particolarmente urgente nell'ottica della Domenica ecologica del 29 marzo. #TrafficoRoma #DomenicaEcologica #MobilitàSostenibile #Inquinamento #EmergenzaTraffico facebook Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe ift.tt/2hbX6lp x.com