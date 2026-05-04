Alle prime ore del mattino di oggi, 4 maggio 2026, alle 8:30, si sono verificati consueti spostamenti sulle principali strade consolari di Roma. Il traffico risulta leggermente rallentato in alcune zone, con code e veicoli in movimento lento. Le principali arterie cittadine mostrano una situazione di normalità, sebbene alcune vie segnalino un aumento di veicoli in transito rispetto ai giorni precedenti.

Luceverde Roma Bentrovati consuete spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città e sul Raccordo Anulare in particolari incolonnamenti lungo la carreggiata interna riuscita e Casilina e Appia in carreggiata esterna rallentamenti e code tra Prenestina e Tiburtina tra lentamente e code anche su via Pontina da Pomezia raccordo anulare in questa direzione su tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti dal raccordo fino alla tangenziale est mentre in tangenziale Ci sono rallentamenti e code tra la Roma Teramo in viale Castrense in direzione di San Giovanni in carreggiata opposta da Mentana a via dei Campi...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-05-2026 ore 08:30

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