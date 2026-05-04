Traffico Roma del 04-05-2026 ore 07 | 30

Alle prime ore del mattino, alle 7:30 del 4 maggio 2026, si sono registrati consueti spostamenti lungo le principali strade consolari di Roma. La viabilità si è presentata regolare con alcuni rallentamenti segnalati nel centro cittadino e nelle zone limitrofe, mentre le arterie principali hanno mantenuto un flusso di traffico abbastanza fluido. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni significative.

Luceverde Roma Bentrovati consuete spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città e sul Raccordo Anulare in particolari incolonnamenti lungo la carreggiata interna riuscita e Casilina e Appia in carreggiata esterna rallentamenti e code tra Prenestina e Tiburtina tra lentamente e code anche su via Pontina da Pomezia raccordo anulare in questa direzione su tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti dal raccordo fino alla tangenziale est mentre in tangenziale Ci sono rallentamenti e code tra la Roma Teramo in viale Castrense in direzione di San Giovanni in carreggiata opposta da Mentana a via dei Campi...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-05-2026 ore 07:30 STRETTO DI HORMUZ: cosa succede se l’Iran lo chiude Notizie correlate Traffico Roma del 05-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine... Traffico Roma del 07-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma dopo le festività pasquali i mezzi pesanti dalle 9 alle 14 torniamo al traffico rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Weekend del 25 aprile a Roma: dove cambiano traffico e trasporti; Previsioni traffico ponte del 1° maggio 2026: tutti i bollini del weekend; Incidente manda in tilt il traffico a Roma, chiuso nodo A24: il tratto interessato. Traffico Roma del 04-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati consuete spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città e sul Raccordo Anulare in particolari ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio segnaliamo per chi viaggia sulla A1 Firenze Roma momento il ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook