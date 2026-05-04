Traffico Lazio del 04-05-2026 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio alle 17:30 del 4 maggio 2026 presenta un’intensità significativa sul Raccordo Anulare, con code a tratti in alcune corsie. Le auto procedono a velocità ridotta in diverse zone, creando rallentamenti lungo il collegamento principale della regione. La situazione è stata segnalata dalla centrale di monitoraggio del traffico, che ha evidenziato una circolazione più lenta del normale in questa fascia oraria.

Luceverde Lazio trovate intenso il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana della Salaria e poi più avanti tra Nomentana il vincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino è l'uscita per Roma sud e lavori Questa notte proprio sul Raccordo Anulare dalle 21 e fino alle 6 di domani chiuso il tratto tra la via Nomentana e la via Salaria sulla carreggiata esterna tutto il traffico verrà deviato sulla complanare adiacente la chiusura si ripeterà tutte le notti fino alla mattina del 9 di maggio si lavora questa notte anche sulla diramazione di Roma nord allo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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