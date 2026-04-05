Traffico Lazio del 05-04-2026 ore 17 | 30

Il traffico nella regione Lazio alle ore 17:30 del 5 aprile 2026 presenta alcuni rallentamenti nella provincia di Viterbo, dove sono in corso lavori sul raccordo tra Viterbo e Terni. Le autorità hanno segnalato la presenza di code e riduzioni di carreggiata in quella zona, mentre in altri tratti della regione si circola senza particolari problemi. La situazione potrebbe variare a seconda dell’avanzamento dei lavori e delle condizioni del traffico.

Luceverde Lazio Bentrovati proseguo in provincia di Viterbo i lavori sul raccordo Viterbo Terni con scambio di carreggiata tra Bomarzo e l'uscita di Soriano lavori sulla via Flaminia comportano riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminio Castelnuovo di Porto frequente alla formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico oggi prima domenica del mese tornata all'iniziativa domenica al museo con ingresso gratuito e molti musei statali e civici un'occasione da non perdere per Visitare siti storici archeologici e gallerie aderenti all'iniziativa spostamenti di oggi domenica di Pasqua e di domani lunedì dell'Angelo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-04-2026 ore 17:30 Traffico Lazio del 05-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati proseguo in provincia di Viterbo i lavori sul raccordo Viterbo Terni con scambio di carreggiata tra Bomarzo e l'uscita di... Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale qualche problema alle porte della capitale sulla Cassia bis... Temi più discussi: Previsioni traffico Pasqua 2026 e Pasquetta; Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; Uomo muore investito sul Raccordo a Roma, due feriti e traffico in tilt; Cosa fare a Roma il giorno di Pasqua: eventi religiosi, mostre e musei aperti. La guida completa. Traffico Lazio del 05-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati proseguo in provincia di Viterbo i lavori sul raccordo Viterbo Terni con scambio di carreggiata tra Bomarzo e l'uscita di ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità di nuovo buona Pasqua e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico ... romadailynews.it Sono partiti i lavori di riqualificazione a piazzale De Matthaeis, snodo centrale per il traffico di Frosinone. L’intervento, finanziato con 645.000 euro dalla Regione Lazio, punta a migliorare la viabilità e preparare l’area al futuro percorso del Bus Rapid Transit. Il - facebook.com facebook