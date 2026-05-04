Alle 09:30 del 4 maggio 2026, si registrano forti rallentamenti sulla rete stradale del Lazio, con particolare concentrazione nella zona di interesse. Il traffico risulta molto intenso e si registrano congestioni lungo alcune arterie principali, senza segnalazioni di incidenti o ostacoli significativi. La situazione è monitorata dalle autorità, che consigliano agli automobilisti di prestare attenzione e valutare percorsi alternativi.

luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sull'autosole per carichi dispersi e rallentamenti e code tra la diramazione di Roma nord e Ponzano romano-soratte in direzione di Firenze sul Raccordo Anulare rallentamenti e code per traffico in carreggiata esterna tra le uscite di via Salaria e casse ABS Veientana e poi tra Trionfale & via Aurelia è più avanti tra via Casilina il bivio per la Roma Teramo code anche in carreggiata interna tra Nomentana e la Roma Teramo e tra Casilina e doppia incolonnamenti poi sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare alla tangenziale.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 04-05-2026 ore 09:30

Notizie correlate

Traffico Lazio del 05-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati proseguo in provincia di Viterbo i lavori sul raccordo Viterbo Terni con scambio di carreggiata tra Bomarzo e l'uscita di...

Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati code per lavori sulla Cassia tra Monterosi e sette vene verso Roma si transita su una riduzione della sede stradale ancora...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Traffico Lazio del 29-04-2026 ore 17 | 30; Traffico Lazio del 25-04-2026 ore 17 | 30; Traffico Lazio del 26-04-2026 ore 17 | 30; Traffico Lazio del 29-04-2026 ore 09 | 30.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la Roma Firenze a ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 29-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra via della Bufalotta e via Salaria code ... romadailynews.it

https://www.ilquotidianodellazio.it/a1-incidente-diramazione-roma-sud-traffico-bloccato-verso-il-gra-auto-ribaltata-e-coda-da-san-cesareo.htmlAuto ribaltata sulla Diramazione Roma Sud: traffico fermo verso il Gra, code da San Cesareo e percorso alternativo - facebook.com facebook