tradizione e design si incontrano nel nuovo centro in brianza

Nel centro di Meda, in Brianza, è in corso la realizzazione di un nuovo centro di ricerca e sviluppo destinato a diventare un punto di riferimento per l’azienda. Il progetto prevede la creazione di un laboratorio avanzato dedicato al design, all’innovazione e alla cultura manifatturiera italiana. L’obiettivo è rafforzare la presenza internazionale dell’azienda attraverso uno spazio in cui tradizione e modernità si combinano.

NEL CUORE della Brianza, a Meda, prende forma uno degli asset più strategici per lo sviluppo internazionale di Casa International, il centro di ricerca e sviluppo, concepito come laboratorio avanzato dove design, innovazione e cultura manifatturiera italiana si incontrano. In un territorio riconosciuto a livello globale come epicentro del design e dell’arredo, il polo di ricerca e sviluppo rappresenta un presidio fondamentale per rafforzare il posizionamento del brand nel segmento alto di gamma. Questo presidio si inserisce in una strategia più ampia che vede Milano come hub centrale per la crescita internazionale dell’azienda. Nel capoluogo...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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