Tra boschi in fiamme mitologie ribelli e uteri in ostaggio | tre libri da leggere

Tra boschi in fiamme, mitologie ribelli e uteri in ostaggio, tre libri offrono narrazioni diverse che spaziano tra natura, mito e realtà. Uno di questi, Burn di Peter Heller, tradotto da Tommaso Gurrieri e pubblicato da Edizioni Clichy, ci porta in un Maine trasformato da un luogo di rifugio a scena di distruzione. La storia si svolge tra incendi e tensioni, dipingendo un quadro intenso di un territorio segnato dal fuoco e dai conflitti.

Burn, di Peter Heller (traduzione di Tommaso Gurrieri; Edizioni Clichy) ci trascina nel cuore di un Maine che ha smesso di essere un rifugio per diventare un mattatoio. Jess e Storey, amici da una vita ma separati da troppi non detti, riemergono da due settimane di caccia grossa nei boschi più remoti per ritrovarsi in un incubo che non ha più nulla di civile. Quella secessione di cui si parlava nei talk show, quella tensione politica che credevano confinata ai palazzi del potere, è esplosa in una guerra civile totale: ponti saltati, città rase al suolo e fosse comuni che punteggiano il paesaggio. Heller, con una prosa che ha la secchezza di un ramo spezzato e la profondità emotiva di un classico, costruisce un romanzo che si muove lungo il crinale sottile tra La strada di McCarthy e il desiderio di fuga di Into the Wild.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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