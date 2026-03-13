Sono nove i libri che affrontano il tema del rapporto tra padre e figli, includendo sia saggi che romanzi. Questi testi esplorano le esperienze, le emozioni e le sfide legate alla paternità, offrendo diverse prospettive sulla relazione tra genitori e figli. La selezione mira a fornire spunti di riflessione sia per chi desidera leggere che per chi cerca un regalo adatto.

Come passare dalla partita di calcetto del sabato al cambiare i pannolini? Come prepararsi all’arrivo di un bambino? Ma soprattutto: è possibile non deludere mai i figli e avere sempre tutte le risposte? Nella storia della letteratura, spesso la figura del padre è stata descritta come incombente e spaventosa, ma negli ultimi anni la figura del patriarca severo ha lasciato il posto a eroi imperfetti ma presenti, amorevoli e confusi. Abbiamo scelto i più bei libri sui papà, tra classici della letteratura a saggi sul tema fino a manuali ironici: tutti volumi che possono aiutare sia i padri, che i figli, a capire questo tipo di rapporto. Un... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 9 libri sul rapporto tra padre e figli da leggere (o regalare)

Articoli correlati

Cinque libri sexy da leggere nel 2026 tra romance spicy, desiderio e nuove fantasieTra storie ad alto tasso di sensualità, tensione emotiva e attrazioni irresistibili, una selezione di romanzi spicy che raccontano il desiderio...

16 libri da regalare a Natale 2025A Natale il tempo sembra finalmente rallentare e quando la casa torna a essere il centro delle nostre giornate, i libri, quelli belli, da sfogliare...

Tutto quello che riguarda 9 libri sul rapporto tra padre e figli...

Discussioni sull' argomento 9 libri sul rapporto tra padre e figli da leggere (o regalare); Settimana al Circolo dei Lettori: appuntamenti imperdibili con Alessandro Sallusti, Marina Carr, Enrico Dindo e tanti altri; Alessandro Gassmann è l’avvocato Guerrieri nella serie tv Rai sui libri di Gianrico Carofiglio; Appunti di viaggio nell’Italia del cambiamento climatico.

Latella, indago sul rapporto tra i libri e i sentimenti(di Michele Cassano) Mi auguro che in un paese in paese in cui, come scrive Galli della Loggia sul Corriere c'è una folle rincorsa all'analfabetismo di ritorno, ci sia un modo non pedagogico, ma ... ansa.it

Buona giornata B. Ph Pinterest #lefrasi #lefrasipiùbelledeilibri #buongiorno - facebook.com facebook

Trame, presentata la quindicesima edizione del festival di libri sulle mafie: “Terra e libertà” x.com