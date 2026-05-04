In un hotel storico di Torino, che ha appena festeggiato il suo primo secolo di attività, due robot sono impiegati per assistere gli ospiti. Questi dispositivi, veloci e precisi, svolgono il loro lavoro senza errori, offrendo un servizio discreto. La presenza dei robot rappresenta un esempio di integrazione tra tradizione e innovazione, all’interno di una struttura di alta gamma con decenni di storia alle spalle.

Discreto, veloce e non sbaglia un colpo. E’ uno dei due robot in funzione in uno storico hotel cinque stelle di Torino, che ha appena compiuto 101 anni, ma è all'avanguardia in tecnologia. Fa le consegne in camera, si muove negli spazi comuni. E’ persino capace di chiamare l’ascensore in piena autonomia. E chiede pure permesso.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Torino, l'albergo dove sono i robot a servire i clienti

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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