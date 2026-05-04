Tony Pitony è stato protagonista dell’ultimo giorno del Comicon 2026, attirando l’attenzione di pubblico e stampa. Durante l’evento, il cantante ha firmato autografi su oggetti raffiguranti maiali e ha scambiato alcune battute con i fan. In un’intervista, ha scherzato sulla possibilità di partecipare a Sanremo 2027, dicendo che se dicesse che vincerebbe facilmente, i titoli dei giornali sarebbero assicurati. Originariamente apparso con una maschera di Batman, è poi tornato al suo stile abituale.

Tony Pitony è stato il grande protagonista dell’ultimo giorno del Comicon 2026. Il cantante, la cui identità è segreta, è salito sul palco inizialmente con la maschera di Batman (risoprannominata ‘BatTony’) per poi ritornare al suo solito look. Tra gag e autografi fatti su maialini e mutande, si è parlato anche della cover vinta a Sanremo con Ditonellapiaga. Vediamo insieme cosa ha raccontato su una sua eventuale partecipazione il prossimo anno alla kermesse. Tony Pitony, tra gag e il successo di Sanremo. Irriverente e anche un po’ trash. In un’ora Tony Pitony si lascia andare e si dona completamente ai suoi tanti fan. Fan di ogni età, da bambini agli adolescenti, passando persino ai prof che chiedono ai loro alunni di essere salutati dal cantante.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tony Pitony ospite del Comicon, tra gag e autografi firmati su maiali: “Sanremo 2027? Se dico vinco facile partono i titoli dei giornali”

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