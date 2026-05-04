Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono lasciati lui | Non c'è stato un tradimento

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti hanno annunciato la fine della loro relazione. Franchi ha dichiarato che non ci sono stati tradimenti tra loro. I due si erano incontrati durante un’esperienza nella casa del Grande Fratello, e ora hanno deciso di separarsi. La notizia della rottura è stata resa pubblica attraverso comunicati ufficiali.

Tommaso Franchi conferma la rottura con Mariavittoria Minghetti. I due si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello.🔗 Leggi su Fanpage.it

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