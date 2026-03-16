Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono lasciati. La coppia avrebbe concluso la relazione, secondo alcune fonti, e le voci indicano che la rottura sarebbe definitiva. Non ci sono ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze di questa separazione. La notizia si diffonde nel mondo dello spettacolo e dei social network.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sarebbero lasciati e sono arrivate nuove voci che descrivono la rottura come definitiva. La coppia, nata nella casa del Grande Fratello e tra le più amate del reality di Canale 5, era finita al centro di rumor per via di mancati avvistamenti insieme e del silenzio social da parte di entrambi. Inoltre, a raccontare prima un momento “non sereno” e poi una rottura ufficiale sono stati profili molto seguiti nel gossip, con ulteriori dettagli che stanno alimentando discussioni e reazioni online. Prima dura lite al GF VIP: c’entra Raul Dumitras Rumor, assenze e silenzi social dei “Tommavi”. Nelle ultime settimane, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono stati spesso al centro di voci di crisi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si lasciano: triste gesto di lei

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