Tesori del Revoltella | l’archivio di Montenero va alla Hortis

L’archivio di Montenero, che contiene documenti relativi alle opere di Carlo Scarpa, sarà trasferito alla Biblioteca Hortis. La decisione è stata presa in seguito a un accordo tra le istituzioni coinvolte. I materiali dell’archivio, che riguardano le trasformazioni e i progetti dell’architetto, saranno ora accessibili presso questa nuova sede. La proposta di trasferimento è stata avanzata da un ente culturale locale.

? Cosa scoprirai Cosa rivelano i documenti di Montenero sulle trasformazioni di Carlo Scarpa?. Chi ha proposto il passaggio del fondo alla Biblioteca Hortis?. Come influirà questo archivio sulla ricerca storica sul Museo Revoltella?. Quali tesori documentari sono stati consegnati all'erede del direttore?.? In Breve Fondo da 10mila euro tra documenti da 8mila e libri da 2mila.. Archivio documenta trasformazioni architettoniche di Carlo Scarpa e Franco Vattolo.. Montenero guidò il museo dal 1960 al 1989 su proposta di Mascherini.. Materiali accessibili per studi sulla vita pubblica del secondo dopoguerra.. La Biblioteca Civica Attilio Hortis accoglie il patrimonio di Giulio Montenero tramite una delibera approvata il 27 aprile 2026, restituendo alla comunità i documenti chiave del Museo Revoltella.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesori del Revoltella: l’archivio di Montenero va alla Hortis Notizie correlate Fiera, tesori dall’archivio in mostra: un secolo di storia industriale"Il rischio è la nostalgia - riconosce Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano - ma con una mostra che racconta oltre un secolo di... I tesori di Alfredo Castelli: "Ogni oggetto dell’archivio racconta la sua passione"Sono passati diversi anni da quando Umberto Eco diceva "Quando ho voglia di rilassarmi leggo un saggio di Engels, se invece desidero impegnarmi leggo...