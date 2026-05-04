Terzo figlio in arrivo per la principessa Eugenie il dolce annuncio

La principessa Eugenie, figlia del secondo figlio della regina, ha annunciato di aspettare il suo terzo bambino. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato pubblicato sui canali ufficiali. La coppia ha già due figli e l’annuncio è stato condiviso senza ulteriori dettagli sulla data prevista per il parto. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di notizie reali e di famiglia reale.

(Adnkronos) – La principessa Eugenie è in attesa del suo terzo figlio. La secondogenita di Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson ha già due figli con il marito Jack Brooksbank: August Philip Hawke Brooksbank, nato il 9 febbraio 2021, e il fratello minore Ernest George Ronnie Brooksbank, che compirà 3 anni il 30 maggio. Buckingham Palace. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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