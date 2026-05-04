Terni pavimentazione pregiata e multe in sequenza | Un problema di uso civico dei concittadini

A Terni sono in corso lavori di rifacimento tra via Castelli e largo delle More, nel centro cittadino. La pavimentazione installata è di alta qualità e sono state emesse diverse multe in breve tempo. Nella zona sta sorgendo anche un nuovo complesso commerciale, che si andrà ad aggiungere alla riqualificazione dell’ex mercato coperto. La questione riguarda l’uso civico degli spazi da parte dei cittadini nella zona.

Lavori in corso tra via Castelli e largo delle More, nel cuore del centro cittadino. A pochi passi sta per sorgere il nuovo complesso commerciale andando a riqualificare l’ex mercato coperto. In Consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Sergio Anibaldi ha risposto ad un’interrogazione a.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Via Grande tra rifiuti, deiezioni, chewingum e chiazze di urina. Guarducci (FI): "Nuova pavimentazione già sporca, serve più senso civico"Deiezioni canine e chiazze di urina, rifiuti abbandonati accanto ai cestini, chewingum appiccicati.