Terni la mostra di David Pompili ‘Bag Museo’ | Una riflessione visiva e concettuale di collage su una busta di carta McDonald’s

A Terni, nella sala Ronchini del CAOS - Centro Arti Opificio Siri, sarà aperta dal 9 maggio al 26 luglio la mostra personale di David Pompili intitolata ‘Bag Museo’. L’esposizione comprende quaranta opere e un’installazione di grandi dimensioni, tutte realizzate attraverso collage su una busta di carta di McDonald’s. La mostra propone una serie di lavori che combinano elementi visivi e concettuali attorno al tema delle buste in carta.

Quaranta lavori e un’imponente installazione saranno protagonisti della mostra personale di David Pompili, nella sala Ronchini del CAOS - Centro Arti Opificio Siri, denominata ‘Bag Museo’ (dal 9 maggio al 26 luglio). Il progetto espositivo è “una riflessione visiva e concettuale di collage su una.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Pompili a Terni: l’arte classica sfida il consumo su carta McDonald’s? Cosa scoprirai Come può un rifiuto di un fast food ospitare l'arte classica? Cosa accade quando i capolavori millenari vengono incollati su carta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Terni, la mostra di David Pompili ‘Bag Museo’: Una riflessione visiva e concettuale di collage su una busta di carta McDonald’s; LA MOSTRA PERSONALE DI DAVID POMPILI; Inutile - Artribune; Narni, inaugura il nuovo spazio espositivo OFF ur. Tra gli artisti anche Ema Stokholma e Danilo Fatur. David Pompili inaugura ‘Off ur’, spazio espositivo nel centro storico di Narnidi S.S. David Pompili, l’artista umbro autore dei ‘murales del cinema’ a Narni, domenica 26 aprile alle 12.00 inaugura Off ur, il nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea nel centro sto ... umbria24.it Terni, la Bct ospita la mostra d’arte del movimento ‘SpazioTempismo’Il movimento artistico SpazioTempismo, ideato e promosso da Enzo Trifolelli, domenica 27 aprile alle 16.00 sarà ospitato alla biblioteca comunale di Terni con la mostra collettiva TerniArte. A present ... umbria24.it LA MOSTRA PERSONALE DI DAVID POMPILI BAG/MUSEO AL CAOS DI TERNI. Sabato 9 maggio alle 18 presso la Project Room del Museo Caos di Terni opening della mostra “Bag/Museo” di David Pompili. La mostra è a cura di Chiara Ronchini per Le Mac - facebook.com facebook