Terni inseguimento in centro | minorenne in fuga bloccato con la cocaina

Nelle vie del centro di Terni si è svolto un inseguimento a piedi che ha portato all’arresto di un minorenne straniero. Durante il blitz, è stato trovato in suo possesso della cocaina. L’episodio si è verificato in un contesto di movimenti rapidi e concitati, con le forze dell’ordine che sono riuscite a bloccare il giovane dopo un breve inseguimento.

Movimentato inseguimento a piedi tra le vie del centro di Terni si conclude con l’arresto di un minorenne straniero. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della sezione radiomobile di Terni insieme ai colleghi della stazione di Papigno. L’episodio è avvenuto la scorsa settimana quando una.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, fuga e droga: minorenne arrestato dopo l’inseguimento in centro? Cosa scoprirai Come ha fatto il ragazzo a nascondere la droga in comunità? Perché il controllo di routine si è trasformato in un inseguimento? Cosa... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Terni, inseguimento in centro: minorenne in fuga bloccato con la cocaina; Terni. Arrestato minorenne dopo inseguimento in centro; Terni, bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento in centro: minorenne in fuga con dosi di cocaina e hashish; Terni, inseguimento in centro: giovane bloccato con dosi di cocaina e hashish. Terni, bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento in centro: minorenne in fuga con dosi di cocaina e hashishIl ragazzo, su disposizione della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, è stato trasferito all'Istituto penale minorile di Firenze ... corrieredellumbria.it Terni – Spaccio di cocaina in pieno centro, 24enne arrestataTra le gambe aveva un borsello aperto contenente numerose banconote, poi quantificate in oltre mille euro in contanti TERNI – Una donna di 24 anni è stata a ... etrurianews.it Pastrami fatto in casa: da New York a Terni è un attimo - facebook.com facebook