Ternana la stagione del centenario diventa un incubo | nubi dense sul futuro del club

La stagione della Ternana Calcio, celebrata nel 2025 per il centenario dalla fondazione, si è trasformata in un momento difficile per il club. Dopo aver festeggiato i cento anni il 2 ottobre, la squadra si trova ora a fare i conti con diverse complicazioni che mettono in discussione il suo futuro. Le notizie degli ultimi giorni segnalano problemi legali e finanziari che coinvolgono la società e potrebbero influire sulla sua stabilità.

Doveva essere una stagione indimenticabile per la Ternana Calcio. Il 2 ottobre 2025 la società di via della Bardesca aveva spento cento candeline, entrando ufficialmente nel club delle centenarie. Alle 21.55 di domenica 3 maggio, invece, si è conclusa un’annata da incubo, contraddistinta.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Ternana, tra la sentenza su stadio-clinica, le scadenze federali e l'idoneità del ‘Liberati’ nubi sul futuro dei rossoverdi: gli scenariIn casa Ternana, per l’ennesima volta in questa stagione, le questioni extracampo tornano a prevalere sul calcio giocato, alimentando dubbi e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ternana, la stagione del centenario diventa un incubo: nubi dense sul futuro del club; Ternana, stagione in numeri: tutti i dati dopo l’eliminazione contro la Pianese; Pianese-Ternana 1-1, rossoverdi fuori dai Play Off; Scheda squadra Ternana. Rassegna stampa - La Nazione - Ternana, non basta il pari con la Pianese. Cala il sipario sulla stagione rossoverdeTernana, non basta il pari con la Pianese. Cala il sipario sulla stagione rossoverde titola La Nazione oggi in edicola. Di seguito l'estratto dell'articolo. ternananews.it La Ternana non va oltre il pareggio contro la Pianese e chiude la stagione sportiva: ora palla al tribunaledi Mattia Farinacci A Piancastagnaio la Ternana non va oltre il pareggio e vede calare il sipario sulla propria stagione sportiva. I rossoverdi ci mettono cuore e determinazione ma creano troppo poco ... umbria24.it Settore Giovanile Us Città di Pontedera e Gs Oltrera. The Hit Crew · We Found Love (Instrumental). Ternana-Pontedera 0-4 Tutti i gol #Playoff #Under16 #Pontedera Il Sogno continua ... - facebook.com facebook ULTIM'ORA CALCIO FEMMINILE Roma Femminile Campione d’Italia per la terza volta Decisiva la vittoria 2-0 contro la Ternana #SkySport #Roma x.com