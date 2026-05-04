Il comando militare congiunto iraniano ha dichiarato che le forze statunitensi saranno attaccate se si avvicinano allo Stretto. La comunicazione arriva in risposta a presunti movimenti militari statunitensi nella zona. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui possibili attacchi o sulle modalità di intervento. La tensione tra i due paesi rimane elevata, con scambi di dichiarazioni pubbliche che aumentano il livello di cautela nella regione.

Il comando militare congiunto iraniano ha avvertito che le forze armate statunitensi verrebbero attaccate se tentassero di avvicinarsi o entrare nello Stretto di Hormuz “Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l’aggressiva forza militare statunitense, sarà presa di mira se intende avvicinarsi o entrare nello Stretto di Hormuz”, ha affermato il comando militare congiunto Khatam al-Anbiya. Lo riporta Iran International. Secondo la dichiarazione, qualsiasi tentativo da parte degli Stati Uniti di modificare la situazione attuale non farebbe altro che complicare ulteriormente le cose e mettere in pericolo le imbarcazioni presenti nell’area.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Teheran: “Forze Usa saranno attaccate se si avvicinano a Stretto”

Iran, media: “Probabile attacco americano nelle prossime 24 ore”

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