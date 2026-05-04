In un'inchiesta sulle tangenti al Comune di Benevento, si evidenzia un collegamento tra le attività illecite e il partito locale associato alla famiglia Mastella. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini in corso, che coinvolgono funzionari pubblici e rappresentanti politici. Si indaga su presunti accordi illeciti e flussi di denaro sospetti, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire eventuali responsabilità.

Se Forza Italia era (ed è) il partito-azienda della famiglia Berlusconi, Noi di Centro si staglia come una sorta di partito-municipio di Benevento della famiglia Mastella. Colpa dei recenti grattacapi giudiziari di Gennaro Santamaria, e delle sue buste trovate a casa piene di centinaia di migliaia di euro di presunte tangenti. Infatti tra i dettagli dei ricordi della campagna elettorale regionale per Pellegrino Mastella (figlio dell’ex ministro poi eletto consigliere), e gli atti dell’inchiesta sulle mazzette intascate dall’ex capo di Gabinetto del sindaco Clemente Mastella, emergono incroci che vanno nella direzione del partito-municipio. A...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tangenti al Comune di Benevento, l’impronta del partito-municipio di Mastella Noi di Centro

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Temi più discussi: Gennaro Santamaria, arrestato per concussione ancora non parla; Si allarga l’inchiesta sull’ex capo di gabinetto di Mastella: avvisi di garanzia per dirigente e funzionaria dell’Urbanistica; Matteotti, concorsopoli e Costantino Fortunato; Concorsi, maggioranza e opposizione non vogliono la commissione d’inchiesta.

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