Il governo ha annunciato una proroga del taglio delle accise sui carburanti, suddivisa in due fasi. La prima parte durerà fino a una data stabilita, mentre la seconda si protrarrà successivamente, con dettagli ancora da definire. La decisione arriva dopo una serie di consultazioni e viene comunicata attraverso una conferenza stampa ufficiale. La misura mira a contenere i costi dei carburanti per i cittadini e le imprese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio del governo. Durante la conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri del 30 aprile, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha comunicato la volontà di prolungare il taglio delle accise su benzina e gasolio fino al 22 maggio, con l’obiettivo di contrastare il caro carburanti legato alle tensioni in Medio Oriente. Tuttavia, il decreto approvato inizialmente estende la misura solo fino al 10 maggio, rendendo necessario un secondo intervento per coprire il periodo successivo. Taglio differenziato tra benzina e diesel. Il provvedimento introduce una novità rispetto al passato: uno sconto diverso tra benzina e gasolio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Taglio accise carburanti: proroga divisa in due fasi, ecco il piano del governo

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