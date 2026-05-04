È arrivata la notizia di un jackpot del SuperEnalotto che supera i 159 milioni di euro. La cifra è la più alta mai arrivata nel gioco, attirando l’attenzione di molti giocatori. La sestina vincente non è ancora stata annunciata, e il montepremi continua a salire mentre si aspetta l’estrazione successiva. Questa cifra rappresenta un record per la lotteria italiana e ha generato grande interesse tra gli appassionati.

Tentare la fortuna con il Superenalotto ha sempre il suo fascino, specialmente quando il montepremi raggiunge cifre che permettono di sognare in grande. L’estrazione di oggi, lunedì 4 maggio 2026, ha delineato un quadro interessante per tutti gli appassionati, confermando ancora una volta quanto sia difficile ma emozionante inseguire la combinazione perfetta. Sebbene la fortuna non abbia baciato nessuno con il massimo riconoscimento, i risultati odierni mantengono alta la tensione per i prossimi appuntamenti. La combinazione estratta oggi. I numeri che sono stati estratti durante il concorso odierno rappresentano una sequenza variegata che ha messo alla prova le strategie di molti giocatori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - SuperEnalotto, 6 da quasi 160 milioni: la notizia è appena arrivata

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