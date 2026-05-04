Sulmona ripartono i lavori | 174 nuovi loculi entro l’autunno

A Sulmona sono ripresi i lavori per la costruzione di 174 nuovi loculi, che dovrebbero essere completati entro l’autunno. Sono stati stanziati circa 169 mila euro destinati alla realizzazione di queste nuove strutture. I lavori erano stati sospesi per quasi un anno prima di riprendere recentemente. L’intervento riguarda principalmente il cimitero locale, dove si sta lavorando per ampliare le aree di sepoltura.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 169 mila euro per i nuovi loculi?. Perché i lavori sono rimasti bloccati per quasi un anno?. Quali fondi serviranno per mettere in sicurezza l'ingresso monumentale?. Dove verranno costruiti esattamente i nuovi settori del colombario?.? In Breve Investimento di 169 mila euro per i settori Colombario F e G.. Lavori fermi dal ottobre 2023 per aggiornamento progetto esecutivo.. Richiesta di 2 milioni di euro per messa in sicurezza ingresso monumentale.. Intervento sismico necessario per l'accesso danneggiato dal terremoto del 2009.. Il vicesindaco di Sulmona Mauro Tirabassi ha confermato lo sblocco dei lavori per i nuovi loculi presso il cimitero comunale, una questione che coinvolge 174 posti per la sepoltura e circa 169 mila euro di fondi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sulmona, ripartono i lavori: 174 nuovi loculi entro l’autunno Notizie correlate Entro l’autunno conclusi i lavori in via Pio Massani e allo SferisterioSi concluderà entro l’autunno il maxi intervento che da giugno 2025 sta interessando le mura dello Sferisterio e via Pio Massani per il ripristino,... I lavori al ’sito orfano’ dell’ex Snia. Bonifica completata entro l’autunnoIniziati i lavori di bonifica del “sito orfano” dell’ex Snia: entro l’autunno si concluderanno interventi per 12 milioni di euro.